O que começou como uma denúncia de roubo terminou em uma operação que revelou um caso de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Bom Jardim de Minas. A ocorrência foi registrada no último sábado (3), após um caseiro relatar à Polícia Militar que ele e seu filho teriam sido rendidos por três homens encapuzados em uma fazenda na zona rural da cidade.

Segundo o relato inicial, os suspeitos teriam amarrado os dois e fugido com um caminhão branco e dois tratores. Diante da gravidade da denúncia, equipes da Polícia Militar local, com o apoio da 303ª Companhia Tático Móvel, além de reforços de Andrelândia e cidades vizinhas, iniciaram diligências intensas para localizar os supostos autores do crime.

No entanto, as investigações tomaram outro rumo. Após a apuração e cruzamento de informações, os policiais descobriram, na tarde desta segunda-feira (5), que não houve assalto. O que de fato aconteceu foi um furto à propriedade, cometido na ausência do caseiro e seu filho — exatamente o que os dois tentaram esconder ao forjar a versão do roubo.

Ao retornarem à fazenda para novas averiguações, os militares flagraram o filho do caseiro manuseando uma submetralhadora calibre .380. A arma foi apreendida no ato, e, durante buscas no local, foram encontrados diversos materiais ilícitos, incluindo:

01 carregador alongado calibre .380

01 carregador de pistola calibre .380

01 porção de substância análoga ao crack (do tamanho de uma laranja)

02 barras grandes de substância análoga à cocaína

02 porções de cocaína (do tamanho de sabão em barra)

08 pinos de substância análoga à cocaína

03 porções adicionais da mesma substância

Diante das evidências, o caseiro foi preso por falsa comunicação de crime, enquanto o filho foi detido por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.