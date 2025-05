Um homem de 72 anos teve seu veículo roubado na tarde desta segunda-feira, 5 de maio. Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na zona rural do município de Lugarejo Américo, onde a vítima deixou seu Fiat Strada branco estacionado próximo a um curral em sua propriedade, destrancado e com a chave na ignição.

O proprietário relatou que, ao perceber a ausência do veículo, avistou-o sendo conduzido por pessoa(s) não identificada(s) em direção ao município de Alfredo Vasconcelos. O carro continha documentos pessoais, uma quantia em dinheiro e outros pertences no momento do furto.

Após a denúncia, a Polícia Militar deu início a uma operação de rastreamento que resultou na localização do veículo no distrito de Pedra do Sino, na zona rural de Carandaí. A recuperação foi feita por uma equipe da PM e o carro foi removido por um serviço de guincho.