A Polícia Militar prendeu cinco envolvidos em crimes de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores na noite dessa segunda-feira (5), após uma operação policial na Rodovia MG 129 na qual o grupo foi abordado, sob suspeição, em um veículo.

Segundo os militares, as suspeitas aumentaram quando o condutor de 21 anos e o passageiro de 23 anos foram identificados como sendo alvos de denúncias por crime de tráfico de drogas e no interior do carro foi encontrada uma pistola 9mm debaixo do banco do passageiro.

As diligências foram ampliadas e na residência de um terceiro integrante do grupo, também com 23 anos, a Polícia Militar encontrou 44 pinos de cocaína, 12 pedras de crack, uma balança de precisão e um rádio comunicador, a quantia de R$ 255,10, materiais para dolagem e sete aparelhos celulares.

Todos os envolvidos, tendo idades entre 19 a 23 anos, incluindo dois menores de 15 e 16 anos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, sendo que um representante do Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência. O veículo utilizado pelos indivíduos foi apreendido e removido ao pátio credenciado.