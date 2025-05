Na tarde de terça-feira (6), a Polícia Militar de Barbacena prendeu um homem de 53 anos e uma mulher de 35 por envolvimento em furto e receptação de material público.

Segundo a corporação, os militares receberam denúncias sobre a possível subtração de uma tampa do sistema de drenagem pluvial nas proximidades do Parque de Exposições da cidade. Após rastreamento, os policiais localizaram o suspeito, que confessou ter furtado a tampa e vendido o item a uma mulher no Bairro Floresta.

Durante a abordagem, os militares encontraram R$ 24,00 com o homem, valor recebido pela venda do objeto furtado. A receptadora também foi localizada e, diante dos fatos, ambos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.