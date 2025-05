Na noite desta terça-feira (6), um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Matosinhos, em São João del-Rei. A prisão ocorreu por volta das 22h30, após a Polícia Militar receber denúncias de que o rapaz, morador do Residencial Dom Lucas, estaria comercializando entorpecentes na região.

Segundo a PM, o suspeito foi flagrado em um beco movimentado, onde fazia contato com usuários e entregava objetos suspeitos. Durante a abordagem, os militares encontraram R$ 271,00 em dinheiro com o jovem. Em varredura no local, foram localizadas 23 pedras de crack escondidas no beco.