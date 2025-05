Na noite dessa terça-feira (6), durante rastreamento aos autores de um roubo à mão armada, a Polícia Militar realizou diligências no Bairro Sion, em Conselheiro Lafaeite e deparou com uma motocicleta que apresentava as mesmas características do veículo utilizado no crime. O condutor estava acompanhado de um passageiro e transitava em alta velocidade, ignorando as ordens de parada. Diante da atitude, uma perseguição foi iniciada.

Segundo a PM, durante a fuga, o condutor chegou a perder o controle do veículo que bateu contra a viatura e os dois caíram ao chão, sendo abordados. Na ocasião foi constatado que o condutor possuía 17 anos, era inabilitado. O passageiro também era menor de idade, possuindo 16 anos, e não utilizava capacete.

No impacto, ambos tiveram ferimentos e foram encaminhados para o atendimento médico, sem risco de morte, permanecendo em observação médica. Posteriormente, serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil onde prestarão maiores esclarecimentos quanto ao possível envolvimento deles na ocorrência de roubo.

A motocicleta que eles utilizavam foi apreendida e removida ao pátio credenciado.