Na noite desta quarta-feira (7), dois homens foram presos durante uma operação da Polícia Militar na BR-265, próximo ao km 225, no município de Barroso. A ação resultou ainda na recuperação de um veículo furtado.

De acordo com a PM, a equipe da patrulha GTR realizava rondas pela rodovia por volta das 20h30 quando avistou um Volkswagen Gol com os vidros totalmente escurecidos, o que motivou a abordagem. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o carro portava placas clonadas. Após verificação dos sinais identificadores, foi confirmado que o automóvel se tratava de um VW Gol com registro de furto, identificado pela placa original RGA9H93.

Diante da constatação, os dois ocupantes do veículo, de 21 e 35 anos, foram detidos e encaminhados para a Delegacia de plantão. O automóvel foi apreendido e levado para um pátio credenciado.

Barroso