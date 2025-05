A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (8), dois homens foragidos da Justiça em diferentes localidades em Antônio Carlos. As ações foram realizadas após denúncias anônimas e resultaram na captura de indivíduos com mandados de prisão em aberto, um deles por homicídio no estado de São Paulo.

No período da manhã, a PM recebeu informações de que um homem de 37 anos, procurado pela Justiça, estaria escondido em uma residência no bairro Conselho, local já conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. Após a identificação, foi confirmado o mandado de prisão em aberto. O homem precisou ser levado ao hospital devido a uma lesão preexistente e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barbacena.

Já durante a noite, outra equipe da PM se deslocou até a localidade de Curral Novo após denúncia sobre um homem de 39 anos, foragido por um homicídio cometido em São Paulo. O suspeito foi localizado, mas se recusou a apresentar documentos, fornecendo apenas parte de seu nome. Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, os policiais confirmaram a identidade do homem e o mandado expedido pela 5ª Vara do Júri de São Paulo. Ele também já havia sido citado em outro boletim de ocorrência por ameaças. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia.