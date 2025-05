A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na tarde de quinta-feira (8), um jovem de 19 anos suspeito de assassinar o próprio primo em março deste ano, em Coimbra, na Zona da Mata mineira.

A operação foi realizada por equipes da Delegacia Regional de Viçosa, que cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na residência do investigado, localizada no bairro Praça dos Esportes. O suspeito foi encontrado no imóvel e detido pelos policiais.

De acordo com os delegados responsáveis pelo caso, Moisés Albuquerque e Renato Zanco, a vítima, de 18 anos, foi morta a tiros ao chegar em sua casa, situada na Avenida Santo Antônio, também no bairro Praça dos Esportes. O jovem era foragido da Justiça no momento do crime.

As investigações continuam para apurar a motivação do homicídio e identificar outros possíveis envolvidos. Após ser detido, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.