No início da noite de sábado (10), um homem de 28 anos foi preso no Bairro Jaqueira, em Além Paraíba, após agredir sua companheira e resistir à abordagem policial.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncia de violência doméstica. No local, ao tentar abordar o suspeito, o homem tentou fugir e entrou em luta corporal com os policiais. Durante a resistência, o sargento Cruz sofreu uma lesão na mão.

O agressor foi contido, preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão em Leopoldina. A Polícia não informou se o autor possui passagens anteriores.