Uma operação da Polícia Militar realizada no bairro Terra do Santo resultou na apreensão de um adolescente de 16 anos com grande quantidade de drogas, reforçando o combate ao tráfico na região.

Durante patrulhamento, os policiais identificaram intensa movimentação típica do comércio de entorpecentes. Diante do cenário, as equipes montaram um cerco estratégico para flagrar os envolvidos em ação. No momento oportuno, abordaram o menor identificado como H.O.F., que tentou fugir, mas foi contido pelos militares.

Com o adolescente, foram encontrados 503 buchas de maconha, 160 pinos de cocaína e 36 porções de haxixe. Segundo a PM, o jovem já era conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas e ligação com facções criminosas.





Adolescente | operação | PM