Um homem foi condenado a 34 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, além de mais 8 meses de detenção, por homicídio qualificado, associação criminosa e lesão corporal. A sentença foi proferida na última quinta-feira (8), pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Ipatinga, no Vale do Aço.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, que apresentou a denúncia, o crime ocorreu em 2021, no bairro Esperança. O réu foi considerado o mandante da execução de um jovem de 28 anos, com quem teria tido desentendimentos relacionados ao tráfico de drogas.

As investigações apontam que o acusado ordenou que dois comparsas, subordinados a ele na hierarquia do tráfico, assassinassem a vítima. Os criminosos foram até o local de trabalho do jovem e realizaram diversos disparos de arma de fogo, perseguindo-o dentro do estabelecimento até confirmarem sua morte.

Durante a ação, um segundo indivíduo foi baleado enquanto tentava fugir dos atiradores, o que motivou também a condenação por lesão corporal.