A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da Patrulha Ambiental, identificou um desmatamento ilegal de vegetação nativa durante atendimento a uma denúncia anônima na zona rural de Cipotânea, no lugarejo Boa Vista, na última sexta-feira (9).

No local, os militares constataram uma intervenção ambiental irregular em uma área comum de aproximadamente 1,58 hectares. O responsável pela propriedade não se encontrava no momento da fiscalização e foi intimado a comparecer nesta segunda-feira (12).

Durante o comparecimento, o proprietário, um homem de 38 anos identificado pelas iniciais W.H.T., informou não possuir autorização do órgão ambiental competente para realizar o desmate na área.

Diante da infração, a PMMG lavrou um auto de infração no valor de 1.000 UFEMGs, equivalente a R$ 5.531,00. Além disso, foram apreendidos 131,66 metros cúbicos de lenha nativa explorada no local, avaliados em 833,15 UFEMGs. As atividades na área foram imediatamente suspensas.