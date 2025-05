Um homem com mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia foi preso nesta segunda-feira (12) na cidade de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. O mandado foi expedido pela comarca de Ouro Branco.

Após tomarem conhecimento da ordem judicial, as autoridades iniciaram diligências para localizar o foragido. Ele foi encontrado homiziado no município de Além Paraíba. A ação resultou na captura do indivíduo, que foi encaminhado para as autoridades competentes e permanece à disposição da Justiça.