Na tarde desta segunda-feira (12), durante patrulhamento de rotina no Bairro Roman, em Barbacena, a Polícia Militar identificou um homem de 22 anos, já conhecido no meio policial, alvo de diversas denúncias por envolvimento com o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Os militares abordaram o suspeito e realizaram uma busca pessoal, porém, nada de ilícito foi encontrado com ele no momento. Questionado, o homem negou qualquer envolvimento com atividades criminosas.

No entanto, ao ser informado de que havia denúncias relacionadas a um imóvel supostamente utilizado para a prática do tráfico e ao perceber que a localização da residência havia sido descoberta, o suspeito fugiu do local e se embrenhou em uma área de matagal próxima. A Polícia Militar iniciou perseguição, mas não conseguiu localizá-lo até o momento.