Um roubo foi registrado na tarde de segunda-feira (12) em uma clínica de saúde no Bairro Matosinhos, em São João del-Rei. Um homem de 39 anos invadiu o local por volta das 13h30, anunciou o assalto e fugiu com cerca de R$ 200.

O criminoso utilizava uma máscara de pano, óculos escuros e estava armado com um objeto que parecia um revólver — mas que, segundo ele mesmo relatou à polícia após ser preso, era feito com peças de cola quente, sem cano, apenas com punho e gatilho.

A fuga foi registrada por câmeras de segurança de residências vizinhas, já que o sistema da clínica estava inoperante. O autor foi identificado e preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (13). Segundo ele, o crime foi motivado pelo uso de drogas.

O caso segue em andamento na Delegacia de Polícia Civil de São João del-Rei.