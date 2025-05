No próximo dia 24 de maio, a zona rural de Matias Barbosa será palco de um dos eventos mais aguardados do calendário rural: a 12ª Festa do Cavalo do Rancho do Mina, com início às 10h. A tradicional festividade, que conta com o apoio da Prefeitura de Matias Barbosa, promete reunir amantes da cultura equestre, competidores e famílias de toda a região.

O destaque da programação é o concurso de marcha, que contará com diversas categorias e premiações. Os participantes serão contemplados com faixas, medalhas e prêmios em dinheiro. Interessados em competir devem entrar em contato com a organização do evento pelo telefone (32) 99961-8596 – falar com Ocimar.

O Rancho do Mina está localizado na Estrada do Jardim do Mina, na zona rural do município. Além das disputas, o público poderá aproveitar um cardápio variado de pratos e petiscos típicos. E para encerrar o dia, a festa continua com o animado “bailão”, promovendo o encontro e a celebração da cultura rural local.

A entrada é gratuita, e o evento é aberto ao público.