Durante patrulhamento na rodovia que liga Andrelândia a São Vicente de Minas, a Polícia Militar abordou um veículo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Segundo as autoridades, o carro era conduzido por um homem apontado como possível gerente do tráfico em Andrelândia.

Ao perceber a tentativa de abordagem, o motorista fugiu em direção ao bairro COHAB. A perseguição seguiu até o local, onde o suspeito jogou o carro contra uma pequena ribanceira e fugiu a pé por uma área de mata. No entanto, o passageiro do veículo foi detido pelas equipes policiais.

Durante a ação, foram apreendidas grandes quantidades de entorpecentes, entre eles:

1.520 unidades de cocaína vendidas a R$ 20,00 cada;

560 unidades de cocaína vendidas a R$ 40,00 cada;

158 porções de pó branco avaliadas em R$ 100,00 cada;

198 pedras de crack vendidas a R$ 50,00 cada;

4 barras de maconha, totalizando aproximadamente 1kg.

Além das drogas, o veículo utilizado foi removido do local.