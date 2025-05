A Polícia Militar prendeu quatro pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas durante a Operação Anfitrião, realizada na manhã desta terça-feira (13), em Congonhas. A ação foi feita em conjunto com o Ministério Público e resultou no cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão no Bairro Alvorada.

Entre os alvos da operação estavam um casal, ele de 40 anos e ela de 36, que teve o imóvel invadido pelos militares após se recusarem a abrir o portão. O homem foi surpreendido na sala com uma sacola nas mãos e tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi rendido. A mulher também foi contida no local.

Dentro da sacola, os policiais encontraram sete pedras grandes e 18 fracionadas de substância semelhante ao crack, além de seis papelotes, um pino e mais um papelote com substância análoga à cocaína. Também foram apreendidos uma máquina de cartão, uma balança de precisão e materiais para dolagem de drogas.

No primeiro andar da residência, os militares encontraram o que seria um "escritório do tráfico", com quatro máquinas de cartão, diversos comprovantes de pagamento, um celular e R$ 94 em dinheiro. Em outras dependências da casa foram recolhidos ainda cheques, celulares, notebooks, tablets, pen drives, notas promissórias e outros materiais.

A operação também cumpriu decisão judicial para apreensão de dois veículos utilizados pelos suspeitos: um Jeep Compass e um Chevrolet Onix, que foram encaminhados ao pátio credenciado.

Em um segundo endereço, também no Bairro Alvorada, outro mandado foi cumprido contra um jovem de 18 anos, apontado como comparsa do casal. No imóvel, além de materiais ilícitos, a PM constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Um quarto homem, de 49 anos, também foi preso no local.