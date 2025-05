O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Regional de Paracatu do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da promotoria de Justiça de Buritis, no Noroeste do estado, ofereceu, nesta quarta-feira(13), denúncia contra um homem pelos crimes de produção, armazenamento e distribuição de pornografia infantil. A denúncia inclui pedido de prisão preventiva.

O denunciado, morador de Formoso, foi um dos alvos da operação Raio X, deflagrada em dezembro do ano passado. Ele está preso desde então. Na ocasião, o objetivo era desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas com atuação em seis cidades, sendo duas em Goiás e uma na Bahia.

A operação incluiu a apreensão de aparelhos telefônicos e a quebra de sigilo de dados. Na análise de um dos aparelhos, os investigadores descobriram indícios de crimes de pornografia infantil por um dos investigados. O celular continha milhares de conteúdos de exposição e abuso sexual de crianças e adolescentes, alguns produzidos pelo próprio denunciado e veiculados em aplicativos de mensagens. O MPMG iniciou, então, novo Procedimento Investigatório Criminal (PIC), que se desdobrou na nova denúncia.

De acordo com o promotor de Justiça Júlio Cesar de Oliveira Miranda, autor da denúncia, o crime organizado tem correlação com vários outros delitos, incluindo aqueles contra a integridade sexual de crianças e adolescentes, o que reforça a necessidade de investigações e punições severas.