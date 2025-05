Na noite desta quarta-feira (14), uma operação da Polícia Militar em Bom Jardim de Minas resultou na apreensão de uma arma de fogo e na prisão de um homem por posse ilegal de arma. A ação ocorreu por volta das 21h35 na área central da cidade.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais se depararam com um veículo Fiat Strada branco trafegando em ziguezague pela via. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga pelas ruas da cidade, dando início a uma perseguição policial.

Em determinado ponto, o veículo parou e um dos ocupantes — o passageiro — desceu rapidamente, fugindo por um matagal. Apesar de não ter sido localizado, ele deixou cair três munições calibre .32 e sua carteira de identidade, permitindo sua identificação posterior.

O motorista permaneceu no local e foi abordado pelos policiais. Durante a revista no interior do veículo, foi localizada uma espingarda de cano duplo calibre .32, parcialmente desmontada e sem numeração aparente.

O condutor recebeu voz de prisão, foi encaminhado ao hospital para atendimento médico e, em seguida, levado para a Delegacia de Plantão, junto com a arma apreendida. O veículo foi removido ao pátio de um guincho credenciado.