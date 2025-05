Uma mulher de 25 anos ficou ferida na manhã desta quinta-feira (15), após uma colisão entre sua motocicleta e um carro de passeio na rua Francisco Lobo, nº 1535, no Bairro Rochedo, em Conselheiro Lafaiete.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a motociclista consciente, orientada e sentada no banco traseiro do automóvel também envolvido no acidente. Ela apresentava edema e suspeita de fratura no antebraço direito, além de um ferimento no joelho. Após os primeiros socorros e imobilização de acordo com os protocolos de atendimento pré-hospitalar, a jovem foi encaminhada à Maternidade São José, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A condutora do Ford Focus não sofreu ferimentos e dispensou atendimento no local.