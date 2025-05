Militares do Corpo de Bombeiros de Barbacena resgataram, na manhã desta sexta-feira (16), um cão que havia caído em um córrego nas proximidades do bairro São Francisco. O animal, de raça mestiça, estava em situação de risco, preso em um arame farpado a cerca de dois metros de profundidade, em uma área de difícil acesso.

A equipe utilizou equipamentos de proteção individual, cordas e um cambão para realizar o resgate com segurança. Parte do arame estava enroscado na pelagem do cão, o que dificultava sua movimentação.

Após o salvamento, o animal foi encaminhado a uma clínica veterinária para avaliação e retirada do arame. Seu estado de saúde não foi informado até o momento.