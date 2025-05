Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar de Minas Gerais resultou na prisão de três homens, de 31, 44 e 55 anos, na última sexta-feira (16), em Cataguases. Eles são investigados por envolvimento em diferentes furtos registrados na cidade.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes ocorreram durante a noite ou madrugada, evidenciando um padrão recorrente e furtivo de atuação. O homem de 55 anos foi detido após furtar uma câmera de monitoramento de um imóvel. Já o suspeito de 31 anos invadiu uma escola estadual; ele possui histórico de furtos em outras instituições de ensino. O terceiro, de 44 anos, foi preso por subtrair fios da companhia local de saneamento. Reincidente, ele acumula 28 registros policiais, incluindo violência doméstica e tentativa de homicídio.

As prisões foram solicitadas pelo delegado Marcelo Manna, responsável por coordenar a operação. Ele destacou que a ação faz parte das atividades do GIESP – Grupo Integrado Estratégico de Segurança Pública –, que reúne as polícias Civil e Militar, além do Ministério Público.

“A operação reforça o compromisso das forças de segurança com a repressão qualificada à criminalidade, especialmente contra o patrimônio público e privado”, afirmou o delegado. Segundo ele, novas operações já estão previstas, e outros investigados estão sendo monitorados.