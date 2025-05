Dois jovens foram presos na noite da última segunda-feira (19) durante uma operação da Polícia Militar no bairro São Geraldo, em São João del-Rei. A ação teve início após denúncias anônimas apontarem movimentação intensa de pessoas em frente a uma residência já conhecida pelas autoridades por envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a PM, por volta das 20h35, os militares faziam patrulhamento no local quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita na porta da casa. Ao notar a aproximação da viatura, o homem jogou um objeto para dentro da varanda, onde se encontrava uma jovem de 21 anos. Ele foi abordado imediatamente, sendo encontrado com ele apenas um celular.

No ponto onde o objeto foi arremessado, os policiais localizaram sete pedras de uma substância semelhante ao crack, já embaladas e prontas para a comercialização. A jovem informou ser usuária de drogas e moradora do imóvel. Ela entregou voluntariamente uma pedra semelhante à substância apreendida, que estava em seu bolso, mas negou ser a proprietária das demais. Ela também autorizou a entrada dos policiais na residência.

Durante a varredura no interior da casa, os militares ouviram barulhos vindos dos fundos, levantando a suspeita de tentativa de fuga. No local, foram encontrados materiais utilizados para embalar entorpecentes e um caderno com anotações que indicariam uma possível movimentação de vendas de drogas.

Além dos entorpecentes, dois celulares foram apreendidos. Um jovem de 18 anos assumiu a posse das pedras de crack encontradas na varanda.

Diante dos fatos, os dois envolvidos foram presos e encaminhados à delegacia de plantão para os procedimentos legais. A operação reforça o trabalho das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas em São João del-Rei.