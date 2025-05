A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa segunda-feira (19), um suspeito, de 25

anos, por tráfico de drogas, no município de Barbacena, região do Campo das Vertentes. A

abordagem policial ocorreu no momento em que o homem saía de uma agência dos Correios,

após a retirada de uma encomenda.

Por meio de investigações, foi apurado que o investigado receberia entorpecentes via encomenda

postal. Em posse das informações necessárias, os policiais civis fizeram monitoramento e

realizaram a prisão do suspeito. Com ele, foram apreendidas quatro barras de maconha com alto

teor de THC.

A delegada de polícia responsável pela operação, Ariadya Tavares, destacou que “o trabalho da

equipe da PCMG contra o tráfico de drogas tem sido incessante, principalmente com o objetivo de

se evitar a entrada de drogas na cidade de Barbacena. Recentemente, fizemos uma operação em

que foi apreendida uma carga de 20 quilos de maconha que estava chegando na cidade, e hoje,

mais uma vez, conseguimos uma nova apreensão considerável.”

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime