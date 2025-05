Uma mulher de 77 anos morreu na manhã desta terça-feira (20) após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão na BR-356, em Eugenópolis (MG). O acidente ocorreu por volta das 10h40, no km 282,6 da rodovia, sentido Eugenópolis–Muriaé.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão Mercedes-Benz/710 seguia no sentido Muriaé–Eugenópolis quando invadiu a contramão em um trecho de declive com faixa dupla contínua amarela, colidindo frontalmente com o Fiat Siena conduzido pela vítima fatal, V.M.V.G., de 77 anos, que seguia no sentido oposto.

A passageira do automóvel, de 48 anos, teve ferimentos leves. O motorista do caminhão, de 59 anos, também sofreu lesões leves. Ambos foram socorridos pelo SAMU de Patrocínio de Muriaé e encaminhados ao Hospital São Paulo, em Muriaé.

Além da PRF e do SAMU, atuaram no atendimento à ocorrência o Corpo de Bombeiros, a Perícia da Polícia Civil e o serviço funerário de plantão. As causas exatas do acidente ainda serão apuradas.