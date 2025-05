Um advogado acusado de estelionato foi preso neste sábado (17), em Patos de Minas, após descumprir uma decisão judicial que suspendia temporariamente o exercício de sua atividade profissional. A prisão preventiva foi solicitada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e acatada pela Justiça.

O investigado é réu em quatro ações penais na comarca de Manga, no Norte de Minas, onde teria aplicado golpes em clientes. Mesmo com a suspensão judicial, ele continuou atuando ilegalmente como advogado em processos em diversas cidades do estado, incluindo Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba, Buenópolis, Boa Esperança e Jaíba.

Segundo o MPMG, a Promotoria de Justiça de Manga tomou conhecimento das novas infrações e instaurou uma investigação sigilosa. Após reunir as evidências, o Ministério Público comunicou as Promotorias de Justiça dos municípios afetados e entrou com o pedido de prisão preventiva.

O caso segue sob investigação, e o nome do advogado não foi divulgado pelas autoridades.