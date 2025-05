Na manhã desta terça-feira (20), dois funcionários foram vítimas de um roubo em uma usina localizada na região de Capetinga, às margens da BR-040, próximo ao km 685, na zona rural de Ressaquinha (MG). A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.

De acordo com informações da PM, o vigia da usina, de 47 anos, relatou que foi surpreendido por um homem armado enquanto trabalhava no local. Ele foi rendido, amarrado e mantido sob vigilância em um barraco abandonado dentro da propriedade. O criminoso levou um celular, um canivete e um boné da vítima, deixando claro que a ação não era pessoal, mas sim contra a empresa.

A vítima ainda informou que ouviu o suspeito se comunicando com pelo menos um comparsa por meio de celular, sugerindo o envolvimento de mais pessoas no crime. Após cerca de 20 minutos, o vigia conseguiu se soltar, encontrando seu celular abandonado próximo a um lago, conforme orientação dada pelo autor do crime.

Na sequência, ele se dirigiu ao alojamento da empresa, onde encontrou outro funcionário, de 35 anos, também amarrado. Segundo esse segundo trabalhador, ele foi surpreendido por um homem armado com um revólver, que o amarrou dentro de um dos quartos do alojamento. O criminoso fugiu levando seu celular e um caminhão da empresa que estava estacionado nos fundos do imóvel.