Três acidentes envolvendo motociclistas foram registrados nesta quarta-feira (22) em diferentes trechos da BR-116, entre os municípios de Muriaé e Miradouro, na Zona da Mata mineira. As vítimas foram socorridas com lesões e encaminhadas ao Hospital São Paulo, em Muriaé. O atendimento das ocorrências foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O primeiro acidente foi registrado por volta das 11h30 no km 701, no perímetro urbano de Muriaé. Uma motocicleta Honda/Bros colidiu lateralmente com um automóvel VW/Voyage. De acordo com a PRF, o motorista do carro fez uma conversão à esquerda para acessar uma via lateral, sem aguardar no acostamento à direita, o que ocasionou a colisão. O motociclista, de 24 anos, sofreu ferimentos e foi atendido pelo SAMU. O teste de alcoolemia no condutor do Voyage deu negativo para ingestão de álcool.

Horas depois, por volta das 18h30, um segundo acidente ocorreu no km 700 da mesma rodovia. Desta vez, uma colisão traseira envolveu outra Honda/Bros e um Renault/Duster. Segundo os policiais, o Duster reduziu a velocidade devido à manobra de um caminhão próximo ao acostamento, momento em que a motocicleta, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do veículo. O condutor da moto, de 58 anos, teve lesões na região da cabeça e também foi levado ao Hospital São Paulo. Apesar de possuir carteira de habilitação, ele não estava habilitado na categoria A, necessária para conduzir motocicletas.

O terceiro acidente do dia foi registrado às 21h45, já no município de Miradouro, no km 677 da BR-116. O condutor de uma motocicleta Honda/CG perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu no acostamento. O homem, de 28 anos, não possuía habilitação para conduzir veículos automotores em via pública. Ele foi socorrido pelo resgate da Concessionária Ecoriominas e levado ao mesmo hospital dos demais envolvidos.