Na manhã da última quinta-feira (22), a Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos por tráfico de drogas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Biquinha, em Piedade do Rio Grande.

Segundo informações da PM, ao chegarem ao local, os militares deram ordem para que o morador abrisse a porta do imóvel, mas ele se recusou. Em seguida, os policiais observaram que o suspeito começou a correr pelo interior da residência e acionou a descarga do banheiro, possivelmente tentando se desfazer de substâncias ilícitas.

Diante da situação, os militares entraram na casa e abordaram o homem. Ao investigar o banheiro, eles romperam o cano de esgoto e encontraram uma porção de substância petrificada, semelhante à cocaína.

Durante as buscas, que contaram com o apoio de um cão farejador, os policiais encontraram também seis buchas de maconha, três pedras análogas à cocaína, três aparelhos celulares e a quantia de R$ 2.257,35 em dinheiro. Parte do material foi localizada em uma área de mata próxima à residência.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para as demais providências