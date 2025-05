A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu as investigações sobre o homicídio de um homem, de 44 anos, ocorrido em fevereiro deste ano no município de Recreio, Zona da Mata. O inquérito policial resultou no indiciamento de um homem, de 64 anos, e uma mulher, de 37, pelo crime de homicídio triplamente qualificado.

Ambos os investigados estavam presos temporariamente e, com o avanço das investigações, tiveram as prisões convertidas em preventivas, por representação da PCMG.

Trabalho investigativo

Os levantamentos policiais tiveram início após a localização de um corpo carbonizado no interior de um veículo incendiado, na zona rural de Recreio. O carro registrado em Petrópolis (RJ) pertencia à vítima, cujo desaparecimento já havia sido registrado.

A partir de então, a equipe da Delegacia Regional de Polícia Civil em Leopoldina, com apoio da Delegacia em Recreio, deu início a uma apuração minuciosa, que envolveu análise de imagens, dados, depoimentos e exames periciais.

Provas

Entre as provas produzidas, destacam-se os laudos periciais, incluindo a comparação de DNA, que confirmou a identidade da vítima. O laudo antropológico apontou como causas da morte o disparo de arma de fogo e, de forma concomitante, o ateamento de fogo ao corpo.

Segundo o delegado responsável pelo caso, André Lima, a investigação apontou que o crime teve motivação relacionada com dívidas financeiras que a mulher indiciada mantinha com a vítima.