Uma batida frontal entre dois carros mobilizou equipes de resgate na noite deste domingo (25), em Barbacena. O acidente aconteceu na Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nas proximidades do Supermercado Planalto, no Bairro dos Funcionários.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Barbacena, a batida envolveu um Fiat Bravo e um Palio Weekend, que seguiam em sentidos opostos. O Samu já se encontrava no local prestando os primeiros socorros quando os bombeiros chegaram.

No Palio Weekend estava apenas a condutora, que ficou presa às ferragens. Segundo os militares, a vítima apresentava indícios de traumatismo cranioencefálico (TCE), além de fraturas nos membros inferior e superior esquerdos. A guarnição de salvamento atuou rapidamente no socorro da mulher, com apoio dos bombeiros da Unidade de Resgate (UR) e da equipe do Samu, que realizaram a extração e estabilização da vítima, posteriormente encaminhada pela equipe médica.

Já o motorista do Fiat Bravo sofreu apenas arranhões leves na face e foi encaminhado ao Hospital Regional pela Unidade de Resgate dos bombeiros.

Devido ao impacto da batida, a via precisou ser interditada nos dois sentidos durante o atendimento. A Polícia Militar assumiu a ocorrência no local e aguardava a chegada da perícia técnica para realizar os procedimentos de praxe e liberar o trânsito.

Tags:

barbacena