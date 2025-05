Três pessoas foram presas por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar realizada na madrugada do último sábado, 24 de maio, em Cataguases. A ocorrência foi registrada na Rua Edson Fabrino, no bairro Pouso Alegre, por volta de 00h30, durante uma Batida Policial.

De acordo com o boletim da PM, os militares observaram dois indivíduos realizando movimentações típicas do tráfico na entrada de uma residência já conhecida pelas autoridades como ponto de venda de entorpecentes. Um dos suspeitos foi abordado na rua, e com ele foi encontrada uma pedra de crack. O homem confirmou que havia acabado de adquirir a substância.

Diante da confirmação, os policiais entraram na residência e localizaram os demais envolvidos, além de uma grande quantidade de drogas já fracionadas e prontas para a comercialização. Ao todo, foram apreendidas 73 pedras de crack, uma pedra maior da mesma substância, 22 papelotes de cocaína, uma sacola com grande volume do entorpecente e outras quatro sacolas com porções menores.

Também foram apreendidos R$ 371,25 em dinheiro e três telefones celulares. Os autores, identificados pelas iniciais J.P.D.G.B, de 32 anos (com passagens anteriores), T.E.R.S, de 18 anos (sem passagens), e R.M.O.M, também de 32 anos (com passagens), foram encaminhados à Delegacia de plantão para as providências legais.

Cataguases