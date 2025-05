O Tribunal do Júri de Manhuaçu condenou a 72 anos de prisão o homem que assassinou, em agosto de 2023, a companheira grávida e a enteada adolescente no município de Simonésia, Zona da Mata mineira. A sentença atendeu ao pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com atuação do promotor de Justiça Thiago Vinicius Teixeira Pereira.

O crime chocou a comunidade local pela brutalidade. Segundo a denúncia do MPMG, o réu matou as vítimas com golpes de machado na zona rural do Córrego dos Eliotas, em um ataque motivado pelo inconformismo com o fim do relacionamento. A companheira estava grávida de quatro meses, e a filha dela, de 15 anos, também foi assassinada. O feto não resistiu.

Durante o julgamento, os jurados reconheceram a autoria e a materialidade dos crimes, além de quatro qualificadoras: feminicídio, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas. O réu também foi condenado pelo crime de aborto sem o consentimento da gestante.

A pena foi definida da seguinte forma:

36 anos pela morte da companheira grávida

32 anos pela morte da enteada

4 anos pelo aborto do feto

O condenado deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado.