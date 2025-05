Na manhã do último sábado (24), um grave acidente foi registrado no km 642,2 da BR-116, em Fervedouro. A colisão lateral, envolvendo uma motocicleta e um caminhão com reboque, resultou na morte de um passageiro de 68 anos e deixou a condutora da moto, de apenas 18 anos, com ferimentos leves.

A jovem foi socorrida e encaminhada à Casa de Caridade de Carangola por uma ambulância.

O motorista do caminhão saiu ileso. Ambos os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, com resultado negativo para consumo de álcool.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.