Na tarde de segunda-feira (26), uma operação da Polícia Militar em Barbacena resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel no Bairro Santa Efigênia, em Barbacena.

Ao chegarem ao local, os policiais precisaram realizar entrada forçada no imóvel. Um homem de 21 anos, que estava dentro da casa, tentou fugir pelos fundos, mas foi rapidamente contido e detido pelos militares. No interior da residência, foi encontrada uma criança de aproximadamente 3 anos, filha de dois dos investigados, uma mulher de 18 anos e um homem de 24, que não estavam presentes no momento da abordagem.

Durante as buscas, os militares localizaram grande quantidade de drogas e materiais usados no tráfico: uma pedra bruta e vinte pedras menores de substância semelhante ao crack, vinte e uma buchas e doze pedaços de substância análoga à maconha, além de duas balanças de precisão, duas lâminas para fracionamento, cinco celulares, uma câmera fotográfica e R$ 930,00 em dinheiro.

A mãe da mulher de 18 anos, uma das alvos do mandado, compareceu ao local e informou que, além da criança de 3 anos, a filha também tem um bebê de 11 meses. Ambas as crianças foram entregues aos cuidados da avó materna com a intermediação do Conselho Tutelar, que foi acionado pela equipe policial.

Ainda segundo a Polícia Militar, dois homens de 24 e 27 anos, também alvos da operação, não foram localizados. Já a jovem de 18 anos, ao chegar à residência durante a ação, foi presa em flagrante junto ao homem de 21 anos que já havia sido detido. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais apreendidos.