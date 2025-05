Na tarde dessa segunda-feira (26), um homem foi agredido com um soco no rosto e teve seu celular roubado enquanto caminhava pelo Centro de Barbacena. A Polícia Militar foi acionada e, com base nas características do autor, iniciou rastreamento.

Durante as diligências, os militares identificaram a participação de mais dois suspeitos. Um deles foi abordado em uma motocicleta vermelha utilizada para fuga. A ação levou os policiais a um imóvel no Bairro Caminho Novo, onde localizaram o autor direto do roubo e o terceiro envolvido. O principal suspeito resistiu à prisão e foi contido com uso moderado da força.

No local, os militares encontraram o celular da vítima escondido em um veículo, além de outros aparelhos, máquinas de cartão e materiais de origem duvidosa. Os três envolvidos, com idades de 25, 26 e 34 anos, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. A investigação segue para apurar a possível prática de receptação e outros crimes associados.