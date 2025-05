Um homem de 28 anos foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (27), em Leopoldina, suspeito de compartilhar imagens íntimas da ex-companheira sem o consentimento dela. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que também cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada no bairro Bela Vista.

De acordo com o delegado Conrado Guedes, titular da Delegacia de Polícia Civil em Cataguases, o caso começou a ser investigado após a vítima procurar a polícia e relatar ameaças recorrentes feitas pelo ex-companheiro após o término do relacionamento. “O investigado teria enviado mensagens intimidatórias e ofensivas, além de realizar transferências bancárias acompanhadas de textos agressivos, em uma clara tentativa de coação psicológica e moral”, afirmou o delegado.

Ainda segundo a PCMG, o homem utilizava perfis falsos para disseminar imagens íntimas da vítima, caracterizando possível violação do artigo 218-C do Código Penal, que trata da divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia sem consentimento.

Durante a operação, os investigadores apreenderam dois aparelhos celulares que, agora, serão periciados em busca de provas que possam aprofundar a investigação. A ação contou com o apoio de policiais da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Leopoldina e da 22ª Delegacia em Cataguases.

“A prisão do investigado e as apreensões realizadas representam um avanço significativo na apuração do caso, que envolve fortes indícios de violência psicológica, ameaças e possíveis infrações à Lei Maria da Penha”, concluiu o delegado.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.