Dois integrantes de uma associação criminosa foram condenados a nove anos de prisão em regime fechado por envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de São Geraldo, na Zona da Mata mineira. As sentenças são resultado da Operação Mecanismo, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Regional de Visconde do Rio Branco.

Segundo a denúncia do MPMG, os crimes foram cometidos com apoio de agentes públicos e fazem parte de um esquema mais amplo que visava facilitar a entrada de drogas e celulares em presídios da região mediante o pagamento de propinas e concessão de favores indevidos.

A Operação Mecanismo foi deflagrada em 2022 e revelou a atuação criminosa articulada entre policiais penais, servidores públicos, presos e pessoas externas ao sistema prisional. Com base nas investigações, os dois homens agora condenados participaram ativamente dessa rede ilegal.

Ambos continuam presos. Além deles, dezenas de outros réus investigados na mesma operação ainda aguardam julgamento pela Justiça.

Relembre a operação

A Operação Mecanismo foi uma ação ampla coordenada pelo Gaeco da Zona da Mata para investigar crimes como corrupção ativa e passiva, concussão, prevaricação, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na ocasião, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, dois de afastamento de servidores e um de prisão temporária em oito municípios, incluindo Muriaé, Visconde do Rio Branco, Palma, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Ervália, Guiricema e São Geraldo.