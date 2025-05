Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) resultou na recuperação de três veículos, durante a madrugada desta quarta-feira (28), em Leopoldina.

A ação teve início por volta das 2h, após a PRF ser acionada por um homem de 35 anos, morador do Rio de Janeiro (RJ). Ele relatou ter feito uma troca de veículos com um jovem de 23 anos, residente em Leopoldina, e suspeitava que o automóvel recebido pudesse ser clonado.

Após verificação no sistema, os agentes confirmaram que o veículo entregue ao denunciante havia sido roubado no último dia 10, na cidade de Nova Iguaçu (RJ).

Com base nas informações fornecidas, os policiais localizaram o veículo trocado estacionado em um bairro de Leopoldina. No mesmo local, encontraram outro automóvel, também com registro de roubo, datado de 17 de março deste ano, na cidade do Rio de Janeiro.

Além dos dois carros roubados, os agentes constataram que um terceiro veículo envolvido na negociação havia sido adquirido por meio de golpe.

Todos os veículos foram apreendidos e encaminhados ao pátio credenciado do Detran-MG. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil de Leopoldina, que dará prosseguimento às investigações.