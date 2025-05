A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu dois homens, de 23 e 25 anos, suspeitos de envolvimento em uma sequência de roubos à mão armada em Conselheiro Lafaiete, na região do Campo das Vertentes. As prisões ocorreram na última segunda-feira (26), durante operação voltada ao combate de crimes patrimoniais no município.

De acordo com a PCMG, os suspeitos são investigados por, ao menos, quatro assaltos cometidos entre os dias 30 de abril e 6 de maio. A dupla agia utilizando uma motocicleta e ameaçava as vítimas com armas de fogo para roubar dinheiro, celulares e outros pertences.

Durante a operação, policiais civis cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos. Na ação, uma motocicleta furtada na madrugada anterior foi recuperada, além da apreensão de objetos que podem ter relação com os crimes investigados.

Série de crimes

O primeiro roubo ocorreu no dia 30 de abril, quando a dupla invadiu um posto de combustíveis no bairro São João. Com uso de arma de fogo, eles ameaçaram os funcionários e levaram o dinheiro do caixa.

Já no dia 3 de maio, no bairro Sagrado Coração de Jesus, dois crimes foram registrados: primeiro, um pedestre foi abordado e teve o celular e outros pertences levados; logo em seguida, outra vítima teve o celular roubado, também sob ameaça.

No dia 6 de maio, no bairro Angélica, uma pessoa que saía do trabalho foi surpreendida pelos suspeitos e teve o telefone levado, novamente sob ameaça armada.

Repercussão e desdobramentos

Imagens das ações criminosas circularam pelas redes sociais, causando indignação entre os moradores da cidade. Segundo a Polícia Civil, esse clamor popular acelerou os trabalhos investigativos.

Os suspeitos tiveram mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça e foram encaminhados ao sistema prisional. As investigações seguem em andamento e devem ser concluídas nos próximos dias, com o inquérito sendo remetido ao Ministério Público para a responsabilização penal dos envolvidos.