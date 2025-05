Foi preso, nessa quarta-feira (28), um homem de 45 anos investigado por uma série de furtos ocorridos em Cataguases.

De acordo com as investigações, conduzidas pelo delegado Marcelo Manna, o suspeito - investigado por diversos crimes patrimoniais registrados na região - teria subtraído, em duas ocasiões distintas, grande quantidade de fiação de cobre da estação de transmissão de uma rádio local. As ações criminosas resultaram em prejuízos estimados em mais de R$ 20 mil, além da interrupção dos serviços de radiodifusão.

Em outro episódio, o investigado furtou uma câmera de segurança instalada na fachada de um escritório de advocacia.

Ação policial integrada

A prisão preventiva do suspeito é resultado de mais uma atuação do Grupo Integrado Estratégico de Segurança Pública (Giesp), formado pelas polícias Civil e Militar, e pelo Ministério Público.

A iniciativa busca intensificar o combate à criminalidade por meio da integração entre as instituições.

"Estamos com o firme propósito de garantir mais segurança à população e responsabilizar criminalmente os autores de crimes graves na região", ressaltou Manna, acrescentando que outras ações policiais já estão sendo planejadas.