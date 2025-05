Três pessoas ficaram feridas após um capotamento ocorrido na tarde desta quinta-feira, 29 de maio, por volta das 12h32, no km 92 da BR-267, próximo ao Bairro São Manuel, em Bicas (MG).

De acordo com informações, o condutor do veículo trafegava no sentido Juiz de Fora Bicas quando perdeu o controle da direção, colidiu contra uma placa de sinalização e despencou com o carro por um talude de aproximadamente 10 metros às margens da rodovia.

As vítimas – uma mulher de 58 anos e dois homens, de 54 e 26 anos – foram resgatadas com o apoio do Corpo de Bombeiros, que utilizou técnicas de salvamento terrestre com cordas para acessar o local onde o veículo havia tombado. Após o resgate, o SAMU conduziu os feridos para a unidade hospitalar de Bicas.

Como medida preventiva, os bombeiros realizaram o corte da bateria do automóvel, evitando riscos de incêndio. A ocorrência foi finalizada sem necessidade de interdição da pista.

