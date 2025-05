Nessa quinta-feira (29), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, para atender a uma ocorrência envolvendo um cão agressivo com relato de ataque a uma pessoa. O fato ocorreu na Avenida Rafael Gorrado, no Bairro Jardim dos Bandeirantes, em Leopoldina (MG), onde uma idosa de 77 anos foi surpreendida por um cachorro enquanto caminhava pela calçada.

Ao chegar ao local, a guarnição deparou-se com a vítima caída ao solo, imobilizando com as próprias mãos as patas dianteiras do animal, impedindo que ele continuasse o ataque. Demonstrando grande presença de espírito e coragem, a idosa conteve o cão até a chegada da equipe de resgate.

Os bombeiros militares utilizaram Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e aplicaram os procedimentos técnicos adequados, realizando a contenção mecânica do animal com o uso de cambão e corda, garantindo a segurança da vítima, da equipe e do próprio animal.

A vítima apresentava ferimentos leves, com escoriações no cotovelo. Como havia um Posto de Saúde da Família (PSF) próximo ao local da ocorrência, a mulher foi conduzida pela própria guarnição até a unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. Não foi necessário acionar outros meios de transporte.

Segundo relato da própria vítima, o cão a atacou inicialmente no cotovelo. Ao tentar se desvencilhar, o animal ainda tentou atingir a região do pescoço, momento em que ela, em ato reflexo, conseguiu segurar as patas dianteiras do cão, levando ambos ao chão e mantendo-o imobilizado até a chegada do socorro.

A Polícia Militar compareceu ao local para prestar apoio à ocorrência, contribuindo para a segurança do perímetro e a condução dos procedimentos. Após a contenção, o animal foi encaminhado ao canil municipal, conforme protocolos estabelecidos para animais capturados.