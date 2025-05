Na noite dessa sexta-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 24 anos durante fiscalização no km 264 da BR 356, em Muriaé. Segundo a PRF o suspeito conduzia um Hyundai/I30 de cor prata quando foi abordado.

Os policiais perceberam indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo. Ao realizarem uma fiscalização minuciosa, verificou-se que o veículo era clonado e que havia sido furtado no município de Belo Horizonte em dezembro de 2023. O autor foi encaminhado para a Polícia Civil de Muriaé para as providências cabíveis.