Na noite de sexta-feira (30), uma mulher de 36 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio no Bairro Santa Luzia. A Polícia Militar foi acionada após denúncias e encontrou a vítima já recebendo atendimento médico no hospital local, com ferimentos no rosto, pescoço, braço esquerdo e barriga, causados por golpes de faca.

De acordo com o relato da vítima, o autor do crime é seu companheiro, um homem de 29 anos que está foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de São João del-Rei. Ela contou que, após uma discussão, o suspeito quebrou a televisão da casa e, ao tentar deixar o imóvel, foi impedida por ele, sendo então agredida com os golpes.

A violência só cessou após a intervenção de vizinhos, momento em que o agressor fugiu do local. No interior da residência, os policiais encontraram uma faca recém-lavada, reconhecida pela vítima como a arma utilizada no ataque.

A Polícia Militar deu início a diligências para localizar e prender o suspeito. O caso está sendo investigado como tentativa de feminicídio.