Na tarde desse domingo (1º), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou uma operação no município de Viçosa, no Bairro Bom Jesus, após receber informações de que um imóvel estava sendo utilizado para o tráfico de drogas. A ação teve início quando equipes de segurança receberam a denúncia e se deslocaram até o local, onde conseguiram adentrar a residência.

No interior do imóvel, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes, além de equipamentos que indicavam um esquema organizado para o tráfico. Foi identificado também um sistema de videomonitoramento, o que sugeria que o local estava sendo monitorado para dificultar a abordagem policial.

Materiais Apreendidos:

170 pedras de crack

38 papéisotes de cocaína

10 comprimidos de ecstasy

6 papéisotes de maconha

4 micropotes de skunk

4 pinos de cocaína

3 tabletes de maconha

2 tabletes de cocaína

1 galão de loló

5 garrafas vazias

Diversas embalagens para acondicionar drogas

1 balança digital

1 celular

3 câmeras de videomonitoramento

R$ 113,00

O responsável pelo imóvel foi identificado e qualificado no Boletim de Ocorrência. No entanto, o suspeito não foi preso durante a operação, e as investigações continuam em andamento.