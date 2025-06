Um incêndio em uma carreta que transportava 53 bovinos da raça nelore causou a morte de seis animais na noite desse domingo (1º), na BR-040, altura do km 718, em Barbacena, próximo ao distrito de Correia de Almeida. O fogo teve início por volta das 18h59 no cavalo-trator e se alastrou rapidamente, destruindo a cabine e parte da carroceria.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis bois foram carbonizados antes de conseguirem escapar. Outros oito animais permaneceram retidos no compartimento, mas não foi informado se também morreram. Os demais se dispersaram pela vegetação ao redor da rodovia, tomando rumo ignorado.

O motorista do veículo percebeu fumaça na roda dianteira, tentou conter o fogo com o extintor, mas não teve sucesso. Ele conseguiu abrir as portas do compartimento da carga, o que possibilitou a fuga de parte dos animais.

A ocorrência foi atendida por cinco militares com duas viaturas. Após o combate às chamas, foi feito o rescaldo e o isolamento da área. A concessionária EPR, responsável pela rodovia, ficou encarregada do cuidado com os animais sobreviventes.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. Não houve vítimas humanas.

Tags:

barbacena