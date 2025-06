Na manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Militar de Meio Ambiente de Cataguases realizou uma operação no município de Dona Euzébia, na Zona da Mata mineira, em resposta a uma denúncia anônima que indicava atividades ilegais relacionadas à fauna silvestre e posse irregular de arma de fogo.

A ação ocorreu por volta das 10h30 na comunidade rural da Graminha. No local, os policiais encontraram um homem de 64 anos, que confessou manter em cativeiro 12 pássaros da fauna silvestre brasileira sem autorização do órgão ambiental competente. Entre as espécies apreendidas estavam azulões, coleirinhos e trinca-ferros, aves bastante visadas pelo tráfico de animais.

Além das aves, a equipe policial localizou uma arma de fogo calibre .32 sem registro legal e uma armadilha artesanal usada para captura de aves. O material foi apreendido e as gaiolas, conforme determina a legislação ambiental, foram destruídas.

As aves passaram por avaliação veterinária e, após constatação de boas condições de saúde, foram devolvidas à natureza. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e manutenção de fauna silvestre em cativeiro sem licença, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cataguases.